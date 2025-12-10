A che ora Perugia-VK Lvi Praga oggi Champions League volley 2026 | programma tv streaming

Oggi, mercoledì 10 dicembre alle 20.30, si disputa la partita tra Perugia e VK Lvi Praga, valida per la fase a gironi della Champions League 2025-2026 di volley maschile. Ecco il programma, le modalità di visione in TV e streaming, per seguire l'incontro di questa importante competizione europea.

Oggi mercoledì 10 dicembre (ore 20.30) si gioca Perugia-VK Lvi Praga, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2025-2026 di volley maschile. Incomincia la massima competizione continentale e i Campioni d’Europa faranno il proprio esordio di fronte al proprio pubblico del PalaBarton, incrociando la poco quotata compagine ceca. Si preannuncia un impegno sulla carta molto agevole per i Block Devils, che si trasferiranno poi a Betim (Brasile) per prendere parte al Mondiale per Club. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti puntano a incamerare il primo successo e a iniziare al meglio il cammino nel gruppo C, in cui sono presenti anche i tedeschi del Berlin Recycling Volleys e gli spagnoli del Guaguas Las Palmas. 🔗 Leggi su Oasport.it