Un resort nella Riserva naturale sulla Costa dei Trabocchi Rivolta delle associazioni Il sindaco | Eco-talebani li denuncio

Il litorale è quello della celebre Costa dei Trabocchi, uno dei tratti di costa più suggestivi dell’ Adriatico, lungo la quale corre la pista ciclabile chiamata “ Via Verde ”, a pochi metri dal mare, appena dentro la Riserva Naturale Punta Aderci. E’ qui, in località Torre Sinello, che la società C-Naturae di Pescara ha presentato un progetto per un “eco-resort” da realizzare su un’area di quasi 39mila metri quadri. Al posto del vigneto, dell’incolto e delle alberature a filari destinate all’ombreggiature delle piazzole di un ex campeggio, oltre 6.700 mq di “Unità complementari fisse” e oltre 19. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un resort nella Riserva naturale sulla Costa dei Trabocchi. Rivolta delle associazioni. Il sindaco: “Eco-talebani, li denuncio”

