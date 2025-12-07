Maratonina del Vitello d’Oro foto e classifica della 47esima edizione

Fiesole (Firenze), 7 dicembre 2025 – La Maratonina del Vitello d’Oro si conferma, anche nella sua 47ª edizione, una delle manifestazioni più amate del territorio fiorentino. Oltre 350 podisti hanno risposto all’invito della Polisportiva Ellera, presentandosi puntuali alle 9.30 al Circolo ricreativo Renato Murri per affrontare i tre percorsi: la competitiva da 13,5 km, la non competitiva da 8,5 km e la ludico-motoria da 5 km. Un serpe Le foto della Maratonina del Vitello d'Oro ntone colorato e festoso che ha riempito le strade con il passo leggero della corsa e con il sorriso di chi vive la sport come un incontro, una tradizione, un rito da rinnovare anno dopo anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

