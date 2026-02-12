Visite intramoenia negli ospedali Fabi | È un diritto previsto ma prima viene l’accesso pubblico

Da oggi i cittadini si chiedono se le visite private negli ospedali pubblici siano davvero un diritto o un privilegio. Fabi, il sindacato dei medici, ricorda che l’accesso pubblico deve venire prima di tutto, ma le lunghe liste d’attesa e le prenotazioni a pagamento alimentano le polemiche. Molti pazienti si ritrovano a dover aspettare settimane per un appuntamento, mentre le visite intramoenia sembrano offrire una via d’uscita più rapida, anche se a pagamento. La situazione resta complicata e divisa tra diritto alla salute e gestione

Visita a pagamento in ospedale e liste d'attesa di settimane e settimane per avere un appuntamento per una visita o un esame con il sistema sanitario nazionale. A finire nell'occhio del ciclone, ancora una volta, è il mondo della sanità emiliano romagnola. Questa volta a intervenire sul tema spinoso dell'attività attività libero-professionale all’interno delle strutture sanitarie è stato l’assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi. “L’attività di intramoenia è una delle attività garantite dalle norme nazionali che disciplinano le funzioni del Servizio sanitario nazionale e regionale – ha spiegato –.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

La riforma delle regole intramoenia introduce limiti al privato all’interno degli ospedali pubblici, garantendo una maggiore trasparenza e uniformità nel sistema sanitario.

In Sicilia, le visite private negli ospedali pubblici contribuiscono all’allungamento delle liste d’attesa.

