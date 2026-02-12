Ieri all’ospedale di Massa, il tennista Lorenzo Musetti ha fatto una visita a sorpresa. Il campione è stato accolto con entusiasmo dai medici e dal personale sanitario, che lo hanno ringraziato per aver dedicato un po’ del suo tempo. Musetti si è fermato a parlare con alcuni pazienti e ha scattato qualche foto, portando un sorriso in un pomeriggio che si preannunciava normale. La sua visita ha regalato momenti di allegria e spensieratezza a chi sta affrontando un percorso difficile.

MASSA – Un pomeriggio speciale e ricco di emozioni quello vissuto ieri (11 febbraio) all’o spedale Apuane. Il campione di tennis, di Carrara, Lorenzo Musetti, orgoglio del territorio e attualmente numero 5 della classifica mondiale, ha voluto fare una sorpresa ai pazienti e al personale sanitario della struttura.?Lorenzo è arrivato in ospedale accompagnato dal padre Francesco e dallo zio, Matteo Ratti, stimato cardiologo proprio dell’ospedale di Massa. Ad accoglierli e a fare gli onori di casa è stato il direttore sanitario della struttura e coordinatore della rete ospedaliera aziendale Giuliano Biselli, che ha guidato l’atleta in una visita attraverso alcuni reparti dell’ospedale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Visita a sopresa per il campione di tennis Lorenzo Musetti all’ospedale di Massa

