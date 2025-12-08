Tennis José Perlas entra ufficialmente nello staff tecnico di Lorenzo Musetti

José Perlas entra ufficialmente nello staff tecnico di Lorenzo Musetti, rafforzando il team del giovane tennista italiano. La conferma arriva dopo settimane di attesa, segnando un importante passo nel percorso di crescita di Musetti. L'integrazione di Perlas rappresenta un’opportunità per migliorare ulteriormente le prestazioni del tennista, grazie alla sua esperienza e competenza nel settore.

La notizia era ormai nota da molte settimane, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità. José Perlas entrerà a far parte del team tecnico di Lorenzo Musetti. Il tennista toscano ha dunque deciso di seguire il percorso già fatto da tantissimi giocatori importanti (tra questi anche Jannik Sinner) di inserire la figura del cosiddetto super coach. L’allenatore di Lorenzo Musetti resta Simone Tartarini, con lui il toscano è cresciuto fin da piccolo, arrivando tra i primi dieci del mondo e a giocare quest’anno anche le ATP Finals. Sicuramente la scelta di Perlas è importante per cercare un ulteriore miglioramento, per avere nuovi stimoli, per provare a puntare ancora di più sulla stagione sul rosso, dove Musetti si presenterà tra i favoriti. 🔗 Leggi su Oasport.it