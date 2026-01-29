Vip Motors arrivano gli arresti | in carcere l' imprenditore Alessandro Agresti

Gli uomini della Guardia di Finanza hanno eseguito ieri un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’imprenditore Alessandro Agresti, legato alla Vip Motors. L’operazione segue il sequestro di un patrimonio da 9 milioni di euro, effettuato lo scorso 12 gennaio, che comprendeva società nel settore immobiliare e del commercio di auto di lusso, immobili e circa 100 veicoli di alto valore. Agresti si trova ora in carcere, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli di questa operazione.

Scattano le misure cautelari dopo il maxi sequestro da 9 milioni di euro. Ai domiciliari la moglie e il collaboratore dell'imprenditore Il 12 gennaio era scattato il sequestro su un patrimonio di ben 9 milioni di euro, costituito da società del settore immobiliare e del commercio di auto di lusso, beni immobili e circa 100 veicoli di pregio. I sigilli anche all'autosalone di supercar aperto in via Mameli, in pieno centro cittadino. Ora arrivano anche le misure cautelari per Alessandro Agresti, la moglie Mery Teresina De Paolis, il padre Maurizio Agresti e il collaboratore Cristiano Di Nuzzo. Autoriciclaggio, l'interrogatorio di Alessandro Agresti e degli altri tre indagati Oggi, venerdì 16 gennaio, si svolgono gli interrogatori di garanzia di Alessandro Agresti e di tre indagati nell'ambito di un'indagine dei carabinieri. Società intestate a terzi, autoriciclaggio: l'inchiesta che ha portato al sequestro del concessionario di lusso Vip Motors Un'inchiesta ha portato al sequestro del concessionario di lusso Vip Motors, sospettato di autoriciclaggio. Sigilli all'autosalone "Vip Motors" a Latina in via Mameli, dove i carabinieri stanno procedendo al sequestro di diverse supercar esposte all'interno dell'attività, tra cui una McLaren, una Bentley e altri modelli di lusso. Il blitz è scattato questa mattina tra Latina, R

