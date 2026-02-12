Verona presunte violenze in Questura | 12 poliziotti rinviati a giudizio 4 accusati di tortura

L’udienza preliminare sul caso delle presunte violenze in Questura a Verona si è chiusa questa mattina. Dodici poliziotti sono stati rinviati a giudizio, quattro dei quali sono accusati di aver torturato un uomo durante un controllo nel 2022. Due agenti sono già sotto processo, mentre il tribunale ha fissato una nuova udienza per il 2027. La vicenda ha acceso le polemiche in città e riaperto il dibattito sulla condotta delle forze dell’ordine.

