Verona presunte violenze in Questura | 12 poliziotti rinviati a giudizio 4 accusati di tortura

Da ildifforme.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’udienza preliminare sul caso delle presunte violenze in Questura a Verona si è chiusa questa mattina. Dodici poliziotti sono stati rinviati a giudizio, quattro dei quali sono accusati di aver torturato un uomo durante un controllo nel 2022. Due agenti sono già sotto processo, mentre il tribunale ha fissato una nuova udienza per il 2027. La vicenda ha acceso le polemiche in città e riaperto il dibattito sulla condotta delle forze dell’ordine.

L'udienza preliminare sul caso delle presunte violenze risalenti al 2022 si è conclusa. Mentre due agenti sono già sotto processo, una nuova udienza è stata fissata per il 2027 Si chiude con 12 rinvii a giudizio, 3 condanne con rito abbreviato e un’assoluzione l’udienza preliminare relativa alle presunte violenze avvenute nel 2022 all’interno della Questura di Verona. Tra gli imputati figurano quattro poliziotti accusati di tortura nei confronti di due uomini fermati in distinti episodi avvenuti tra l’estate e l’autunno dello stesso anno. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli agenti avrebbero provocato “acute sofferenze” alle persone fermate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

verona presunte violenze in questura 12 poliziotti rinviati a giudizio 4 accusati di tortura

© Ildifforme.it - Verona, presunte violenze in Questura: 12 poliziotti rinviati a giudizio, 4 accusati di tortura

Approfondimenti su Verona Questura

“Violenze in questura a Verona”: 4 poliziotti rinviati a giudizio per tortura

Quattro poliziotti sono stati rinviati a giudizio per tortura dopo le violenze subite da due uomini fermati in Questura a Verona.

Violenze nella Questura di Verona: 12 poliziotti a giudizio, 4 per tortura

Questa mattina a Verona sono stati portati in tribunale 12 poliziotti coinvolti in due episodi di violenza nella Questura.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Verona Questura

Argomenti discussi: Violenze in questura, tre condannati. Dodici affrontano il processo, un assolto; Maltrattamenti sui bimbi, sigilli a un asilo nido privato in centro a Verona. Cinque maestre indagate – VIDEO; Verona. L’asilo degli orrori: bimbi sporchi, legati alle sedie e presi a schiaffi.

verona presunte violenze inViolenze in Questura a Verona: 4 poliziotti a processo per tortura, in 12 rinviati a giudizioLa decisione è arrivata al termine dell’udienza preliminare davanti al Gup per il secondo filone dell’inchiesta sulle presunte violenze che avvenivano alla Questura di Verona che vedono a processo già ... fanpage.it

verona presunte violenze inVerona, violenze in Questura: 12 poliziotti a giudizio, quattro imputati per tortura per i fatti del 2022Conclusa l’udienza preliminare: i presunti abusi risalgono al 2022. Nel fascicolo anche lesioni, falso, omissioni, peculato ... affaritaliani.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.