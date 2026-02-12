Violenze in questura a Verona | 4 poliziotti rinviati a giudizio per tortura

Quattro poliziotti sono stati rinviati a giudizio per tortura dopo le violenze subite da due uomini fermati in Questura a Verona. Secondo le accuse, gli agenti avrebbero causato loro sofferenze acute durante l’interrogatorio, con modalità che non lasciano spazio a dubbi. La vicenda sta facendo discutere nel capoluogo veneto.

A due uomini fermati avrebbero "cagionato acute sofferenze", con violenze nelle uffici della Questura di Verona. Così altri 4 poliziotti in servizio nella città scaligera sono stati rinviati a giudizio per il reato di tortura nell'ambito di una vasta inchiesta riguardo a cosa sarebbe accaduto fino a quattro anni fa dentro la questura. Per entrambi gli episodi è imputato un solo agente, per il secondo – avvenuto nell'autunno 2022 – gli altri tre che dovranno affrontare il processo, che si aprirà l'11 febbraio 2027. L'inchiesta deflagrò nel 2023, portando a 5 arresti e vedeva 18 persone indagate.

