Via il vincolo alberghiero Conflavoro | Scelta attesa ora una visione per la Rimini dei prossimi 30 anni

La rimozione del vincolo alberghiero a Rimini è stata accolta con soddisfazione da Conflavoro Pmi Rimini. La decisione, che molti aspettavano da tempo, apre ora nuove possibilità per lo sviluppo della città e del settore turistico. La proposta di superare questa limitazione arriva in un momento chiave, con l’obiettivo di guardare avanti e pianificare i prossimi 30 anni di crescita.

La rimozione del vincolo alberghiero segna, secondo Conflavoro Pmi Rimini, un passaggio atteso da anni per il futuro della città e del comparto turistico. L'associazione parla di una scelta che introduce finalmente flessibilità in un sistema ormai rigido, aprendo alla riqualificazione di.

