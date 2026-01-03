resta grave la donna investita in bicicletta

Resta grave la donna di 41 anni investita sulla via Fiorentina nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 gennaio. La vicenda si verifica a breve distanza da due recenti tragedie avvenute nello stesso quartiere, lasciando spazio a preoccupazioni e interrogativi sulla sicurezza stradale nell’area. Le condizioni della donna sono ancora sotto osservazione e si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Restano gravi le condizioni della donna di 41 anni che la notte tra domenica 28 gennaio e lunedì 29 è stata investita sulla via Fiorentina, proprio due giorni dopo la tragedia di Santo Stefano e a due passi dal luogo in cui hanno perso la vita Liliana Podestà e sua nuora Laura Mecheri. Sul secondo incidente sono in corso le indagini dei carabinieri di Pistoia e di quelli di Bottegone che sono intervenuti sul posto. Sembra che la donna di 41 anni stesse viaggiando sulla sua bicicletta quando è stata travolta da un’auto che probabilmente non l’ha vista. Lo scontro è avvenuto sulla Statale all’altezza dell’incrocio con via Campalti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

