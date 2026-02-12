Vildoza e Tasic chiuse le indagini per lesioni

La Procura di Bologna ha chiuso le indagini sui due. Luca Vildoza, il cestista argentino, e sua moglie, Milika Tasic, sono indagati per lesioni. Ora si attende la decisione finale sulla loro posizione.

Dopo l’arresto di ottobre, del cestista e della moglie, ora tocca al pm valutare se chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione La Procura di Bologna ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini preliminari nei confronti del cestista argentino Luca Vildoza e della moglie, Milika Tasic, entrambi indagati per l'ipotesi di reato di lesioni. L’episodio risale alla sera del 15 ottobre scorso, quando i due vennero arrestati dalla polizia a seguito di una presunta aggressione ai danni di un’operatrice sanitaria, intervenuta con un’ambulanza. La Procura aveva inizialmente rinunciato al processo per direttissima, disponendo la rimessa in libertà dei coniugi, mentre lo scorso 13 gennaio, il Giudice per le Indagini Preliminari, Alberto Ziroldi, aveva deciso di non convalidare l'arresto, non ravvisandone i presupposti legali.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Vildoza Tasic

Le indagini sul caso Vildoza sono state chiuse.

Luca Vildoza della Virtus e la moglie Milica Tasic sono stati ascoltati dal giudice nell'ambito di un’indagine per lesioni, in relazione a un’aggressione a una volontaria del 118.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Vildoza Tasic

