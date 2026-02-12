Caso Vildoza chiuse le indagini dopo l’aggressione alla Croce Rossa | cosa succede ora

Le indagini sul caso Vildoza sono state chiuse. Il giudice ha notificato l’avviso di garanzia a Luca Vildoza, giocatore della Virtus Basket, e alla moglie Milica Tasic. Sono accusati di aver aggredito una volontaria della Croce Rossa a Bologna. Ora si aspetta l’udienza preliminare per capire quali saranno le prossime mosse.

Bologna, 12 febbraio 2026 – Caso Vildoza, chiuse le indagini: notificato il 415 bis al giocatore della Virtus Basket, Luca Vildoza, e alla moglie Milica Tasic, accusati di avere aggredito una volontaria della Croce Rossa. Il fascicolo era in mano al pm Flavio Lazzarini. Ora, giocatore e consorte hanno 20 giorni di tempo per depositare, tramite gli avvocati – sono assistiti dai legali Giulia Bellipario e Mattia Grassani – le memorie difensive. Poi, il pm potrà andare avanti chiedendo il rinvio a giudizio oppure potrà chiedere l' archiviazione. In questo secondo caso, la parte offesa può presentare opposizione.

