vigili urbani indifesi davanti ai violenti chiedono giubbotti anti taglio

I vigili urbani di Roma si sentono sempre più in pericolo. Dopo alcuni episodi di violenza, chiedono di poter usare anche il pistola a impulsi, come già previsto per altri corpi di polizia. La proposta è sul tavolo da mesi, ma ancora non si è concretizzata. Intanto, i loro colleghi si sentono abbandonati e sempre più vulnerabili davanti ai violenti che spesso si scagliano contro di loro senza pietà. La questione della sicurezza dei vigili resta aperta, mentre il Comune pare ancora indeciso sul da farsi.

Se è vero che il sindaco Roberto Gualtieri - come ha annunciato al teatro Brancaccio giusto tre giorni fa - per il secondo mandato a cui aspira ha in mente «proposte inedite» per la sicurezza urbana, potrebbe iniziare permettendo alla polizia locale di usare almeno il taser, come gli ha chiesto nel 2022 l'Assemblea capitolina. Invece da quasi quattro anni a questa parte quella mozione è rimasta lettera morta (grazie anche a una curiosa levata di scudi nei Municipi) nonostante gli agenti si trovino sempre più spesso ad affrontare situazioni critiche. L'ultimo caso di cui si ha notizia risale a martedì pomeriggio, quando in via Turati, alle spalle del mercato Esquilino, i Caschi bianchi sono dovuti intervenire per sedare una lite (per usare un eufemismo) a colpi di bastone e coltelli tra due magrebini uno dei quali alla fine si è scagliato anche contro le divise. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Questa mattina a Torino si è consumato uno scontro tra agenti di polizia e manifestanti.

Le cesoie anti-lockbox sono strumenti utilizzati dalle autorità per intervenire sulle cassette portachiavi abusive, spesso impiegate dai proprietari di immobili per affitti temporanei come bed and breakfast.

