Cesoie anti-lockbox Vigili urbani in azione sulle cassette abusive

Le cesoie anti-lockbox sono strumenti utilizzati dalle autorità per intervenire sulle cassette portachiavi abusive, spesso impiegate dai proprietari di immobili per affitti temporanei come bed and breakfast. Questo intervento mira a contrastare pratiche non autorizzate, garantendo maggior controllo e sicurezza nel rispetto delle normative locali. L’azione delle forze dell’ordine si concentra sulla tutela della legalità e sulla prevenzione di eventuali irregolarità nel settore degli affitti brevi.

Scattano le cesoie contro i lockbox. Parliamo delle cassette portachiavi utilizzate dai proprietari di case per affittare per breve tempo i propri immobili – appartamenti o bed and breakfast – ai turisti. Lunedì e ieri la Polizia locale, in coordinamento con il Nuir, ha operato su alcune strade milanesi per il taglio dei lockbox: diverse le località controllate e una settantina le micro-cassette asportate, delle quali 40 nel Municipio 5. L'entrata in azione dei "ghisa" arriva dopo che lo scorso 4 dicembre il Consiglio comunale aveva deciso di vietare, mediante una modifica del Regolamento di Polizia Urbana, l'installazione dei "lockbox" (o "keybox"), su elementi dell'arredo urbano, segnaletica stradale, recinzioni, cancellate, pali della luce o altre strutture su suolo pubblico.

