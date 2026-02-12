Vietnam’s To Lam expected to attend Board of Peace meeting in US next week sources say
To Lam, il capo del governo vietnamita, partirà per gli Stati Uniti la prossima settimana. Parteciperà alla prima riunione del Board of Peace, un evento importante che segna un nuovo passo nelle relazioni tra i due paesi. La presenza di Lam sottolinea la volontà di Vietnam di rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti e di cercare un dialogo aperto sui temi di pace. La visita è attesa con attenzione dagli osservatori internazionali.
HANOI, Feb 12 (Reuters) - Vietnam’s top leader, To Lam, plans to travel to the United States next week to attend the inaugural meeting of the Board of Peace, the initiative launched by U.S. President Donald Trump to address global conflicts, according to two people briefed on the matter and a document reviewed by Reuters. HANOI, 12 febbraio (Reuters) - Il massimo leader del Vietnam, To Lam, intende recarsi negli Stati Uniti la prossima settimana per partecipare alla riunione inaugurale del Board of Peace, l’iniziativa lanciata dal presidente americano Donald Trump per affrontare i conflitti globali. 🔗 Leggi su Internazionale.it
