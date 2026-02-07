US plans meeting for Gaza ‘Board of Peace’ in Washington on Feb 19 Axios reports
La Casa Bianca organizza il primo incontro tra i leader del cosiddetto “Board of Peace” di Donald Trump. L’appuntamento si terrà il 19 febbraio a Washington, secondo quanto riporta Axios. La riunione punta a discutere questioni legate alla pace e alla stabilità nella regione di Gaza. Nessuna conferma ufficiale, ma fonti vicine all’amministrazione parlano di un tentativo di rilanciare il dialogo internazionale.
WASHINGTON, Feb 6 (Reuters) - The White House is planning the first leaders meeting for President Donald Trump’s so-called “Board of Peace” in relation to Gaza on February 19, Axios reported on Friday, citing a U.S. official and diplomats from four countries that are on the board. The plans for the meeting, which would also be a fundraising conference for Gaza reconstruction, are in early stages and could still change, Axios reported. The meeting is planned to be held at the U.S. Institute of Peace in Washington, the report added, noting that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is scheduled to meet Trump at the White House on February 18, a day before the planned meeting. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Approfondimenti su White House Meeting
Kazakhstan says Trump invited Tokayev to join the Gaza ‘Board of Peace’, Tengri news outlet reports
Il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha ricevuto un invito da parte di Donald Trump a partecipare alla “Board of Peace” di Gaza, secondo quanto riportato dall’agenzia Tengri News.
Rubio and Netanyahu discuss Iran, Syria and Gaza, Axios reports
Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
Ultime notizie su White House Meeting
