VIDEO | Esplode un furgone che trasportava bombole di ossigeno Ci sono feriti

Questa mattina a Bibbiena un furgone che trasportava bombole di ossigeno è esploso. L’incidente si è verificato alle 10, causando feriti e creando panic tra i passanti. I soccorritori sono già sul posto per gestire la situazione e portare aiuto alle persone coinvolte.

Sul posto i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Paura a Bibbiena Mattinata di terrore a Bibbiena, dove un camion che trasportava bombole di ossigeno è esploso alle ore 10.06 in via Michelangelo. Al primo boato, fortissimo, ne sono seguiti degli altri, con le fiamme divampate a diversi metri d'altezza che hanno provocato danni ad alcune auto in sosta. Quattro ambulanze infermierizzate sono adesso sul posto ed è stato attivato il gruppo delle maxi emergenze della Asl. Si stanno valutando 3 persone rimaste ferite che presentano intossicazioni lievi e una di esse anche qualche lieve ustione alle mani.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Un'esplosione tremenda si è verificata questa mattina a Bibbiena.

Un camion con bombole di ossigeno ha preso fuoco questa mattina a Bibbiena, in provincia di Arezzo.

