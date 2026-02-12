Violente esplosioni partite da un camion che trasportava bombole di ossigeno

Un camion con bombole di ossigeno ha preso fuoco questa mattina a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Le esplosioni sono state violente e hanno attirato subito l’attenzione dei residenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e spegnere l’incendio. Nessuno è rimasto ferito, ma la strada principale è rimasta chiusa per alcune ore. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – Un camion che trasportava bombole di ossigeno è andato in fiamme a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Secondo quanto appreso, alcune bombole sono esplose. Sono in corso gli interventi dei vigili del fuoco e del 118. Secondo quanto riferito dal 118, l'esplosione del camion che trasportava ossigeno è avvenuto alle ore 10.06 in via Michelangelo. Al momento non si sa se ci sono persone ferite. IN AGGIORNAMENTO.

