VIDEO | Esplode un camion che trasportava ossigeno Ci sono feriti
Un’esplosione tremenda si è verificata questa mattina a Bibbiena. Un camion carico di bombole di ossigeno è improvvisamente scoppiato alle 10, causando feriti e caos tra la gente. I soccorritori sono già sul posto, mentre i residenti raccontano di aver sentito un boato forte e visto il fumo uscire dalla zona. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente.
Sul posto i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Paura a Bibbiena Mattinata di terrore a Bibbiena, dove un camion che trasportava bombole di ossigeno è esploso alle ore 10.06 in via Michelangelo. Al primo boato, fortissimo, ne sono seguiti degli altri, con le fiamme divampate a diversi metri d'altezza che hanno provocato danni ad alcune auto in sosta. Quattro ambulanze infermierizzate sono adesso sul posto ed è stato attivato il gruppo delle maxi emergenze della Asl. Si stanno valutando 3 persone rimaste ferite che presentano intossicazioni lievi e una di esse anche qualche lieve ustione alle mani.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Esplode camion carico di ossigeno, pauroso incendio. Ci sono tre feriti
Un’esplosione ha scosso Bibbiena, in via Michelangelo.
Violente esplosioni partite da un camion che trasportava bombole di ossigeno
Un camion con bombole di ossigeno ha preso fuoco questa mattina a Bibbiena, in provincia di Arezzo.
