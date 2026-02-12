VIDEO | Esplode un camion che trasportava ossigeno Ci sono feriti

Un’esplosione tremenda si è verificata questa mattina a Bibbiena. Un camion carico di bombole di ossigeno è improvvisamente scoppiato alle 10, causando feriti e caos tra la gente. I soccorritori sono già sul posto, mentre i residenti raccontano di aver sentito un boato forte e visto il fumo uscire dalla zona. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente.

Sul posto i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Paura a Bibbiena Mattinata di terrore a Bibbiena, dove un camion che trasportava bombole di ossigeno è esploso alle ore 10.06 in via Michelangelo. Al primo boato, fortissimo, ne sono seguiti degli altri, con le fiamme divampate a diversi metri d'altezza che hanno provocato danni ad alcune auto in sosta. Quattro ambulanze infermierizzate sono adesso sul posto ed è stato attivato il gruppo delle maxi emergenze della Asl. Si stanno valutando 3 persone rimaste ferite che presentano intossicazioni lievi e una di esse anche qualche lieve ustione alle mani.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Un’esplosione ha scosso Bibbiena, in via Michelangelo.

Un camion con bombole di ossigeno ha preso fuoco questa mattina a Bibbiena, in provincia di Arezzo.

