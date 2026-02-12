Vibo Valentia allerta meteo | scuole chiuse e massima prudenza per piogge e forti venti nel Vibonese

Vibo Valentia si prepara a affrontare una giornata di maltempo. Le scuole sono state chiuse in tutta la zona per via delle forti piogge e dei venti intensi che stanno flagellando il territorio. Le autorità hanno deciso di mettere in sicurezza studenti e cittadini, invitando tutti alla massima prudenza. La situazione resta sotto controllo, ma si prevede che il maltempo durerà ancora per alcune ore.

Vibo Valentia, scuole chiuse per l'allerta meteo: il Vibonese sotto la tempesta. Scuole chiuse a Vibo Valentia e in diversi comuni del Vibonese a causa dell'allerta arancione per piogge intense e forti venti. La decisione, presa dai sindaci locali, mira a garantire la sicurezza di studenti e cittadini in vista del peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto per venerdì 13 febbraio 2026. La misura preventiva interessa migliaia di studenti e famiglie, con un impatto sulla vita quotidiana del territorio. La decisione dei sindaci e l'allerta regionale. L'allerta arancione, diramata dalla Protezione Civile della Regione Calabria, ha spinto i sindaci del Vibonese a prendere misure precauzionali per far fronte al previsto peggioramento del tempo.

