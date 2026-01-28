Maltempo | doppia allerta meteo in Campania massima attenzione per temporali e venti forti

La Campania si prepara ad affrontare un peggioramento del meteo. Le previsioni parlano di temporali e venti molto forti che si abbatteranno sull’intera regione. Le autorità hanno già emesso due allerte: una gialla per piogge e temporali, e un’altra per vento forte e mare agitato. Le scuole e le attività all’aperto sono state invitate a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore.

Il Centro Funzionale della Protezione civile regionale ha prorogato l'allerta Gialla sulla gran parte del territorio fino alle 20 di domani, giovedì 29 gennaio In vigore nell'intero territorio regionale una allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali e una allerta per vento forte e mare agitato. La perturbazione sta portando precipitazioni che, al momento, si stanno rivelando particolarmente intense a scala locale. Non ci sono, ad ora, situazioni che abbiano richiesto l'intervento della protezione civile regionale. La situazione è costantemente monitorata. Considerata l'evoluzione della perturbazione in atto e valutate le possibili conseguenze che le precipitazioni potrebbero avere dal punto di vista del dissesto idrogeologico e del rischio idraulico, il Centro Funzionale della Protezione civile regionale ha prorogato l'allerta Gialla sulla gran parte del territorio fino alle 20 di domani, giovedì 29 gennaio (dalla mezzanotte sono escluse solo le zone 4 e 7: Alta Irpinia, Sannio e Tanagro).

