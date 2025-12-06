Il maxi cantiere di viale Campania Da martedì undici mesi di lavori per riparare l’autostrada fognaria

L’ingresso nel vivo del grande cantiere di viale Campania è ormai questione di giorni. Da martedì prenderà forma il campo base necessario al risanamento strutturale del maxi-collettore fognario Muggiò-Monza, un intervento molto atteso e complesso. L’area di lavoro resterà attiva per undici mesi, con un investimento complessivo che supera i 10 milioni di euro. Le operazioni preliminari riguarderanno due zone distinte. La prima è il parcheggio pubblico all’incrocio con via Verbano, dove verrà allestita una porzione del campo base: otto stalli auto saranno temporaneamente sacrificati e resteranno interdetti per tutta la durata del cantiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il maxi cantiere di viale Campania. Da martedì undici mesi di lavori per riparare l’autostrada fognaria

