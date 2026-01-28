Romagnano Sesia cantiere pericoloso sospeso dai carabinieri

I carabinieri hanno interrotto i lavori in un cantiere di Romagnano Sesia dopo aver riscontrato gravi irregolarità. Durante i controlli, sono state denunciate diverse persone e il sito è stato ufficialmente chiuso. L’indagine è partita da verifiche sui fondi Pnrr usati per il progetto. Ora si aspetta che vengano prese ulteriori misure, mentre il cantiere rimane sospeso.

Il cantiere, finanziato con fondi Pnrr, prevedeva interventi in un corso d'acqua. Denunciate diverse persone, tra cui un medico e il rappresentante della società esecutrice dei lavori É questo il bilancio dell'indagine portata a termine dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro e i forestali, che hanno svolto controlli e accertamenti all'interno di un cantiere finanziato con fondi Pnrr a Romagnano Sesia. Il cantiere prevedeva la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica di un corso d'acqua per un importo di circa 200mila euro. L'indagine dei militari ha preso il via da un sopralluogo effettuato nell'aprile dello scorso anno, durante il quale i carabinieri hanno accertato che alcuni lavoratori accedevano a un cunicolo attraverso tombini e operavano in spazi particolarmente ristretti, in presenza di acqua stagnante, fango e aria scarsamente aerata.🔗 Leggi su Novaratoday.it

