Domani sera lo ZolAuditorium ospita il concerto finale della rassegna

Dopo aver registrato una partecipazione significativa e incassando ben più di un sold out, la rassegna "Un teatro per suonare" si prepara ora a salutare il pubblico con l’ultimo concerto, in programma domani sera alle 21 negli spazi dello ZolAuditorium. Un successo che conferma così l’interesse e l’attenzione del pubblico verso la musica dal vivo, con una proposta pensata per offrire agli appassionati numerose serate all’insegna delle melodie e della condivisione. A chiudere la rassegna sarà "You and I", un vero e proprio viaggio musicale nella storia del jazz, a partire dalla tradizione del songbook americano, fino alle sperimentazioni vocali di Eddie Jefferson e Jon Hendricks. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viaggio nella storia del jazz allo ZolAuditorium

Approfondimenti su ZolAuditorium Concerto

Scopri il fascino del Premio Lissone, un punto di riferimento nell'arte contemporanea internazionale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su ZolAuditorium Concerto

Argomenti discussi: Libri da sfogliare: alla biblioteca di Serravalle Scrivia un viaggio nella storia materiale del libro; Cervo, viaggio nella storia medievale: domenica 8 febbraio l'evento sui Marchesi Del Carretto e i Grimaldi di Monaco; Viaggio nella storia antica: le civiltà che hanno lasciato i segni più belli; Il gruppo storico Marchesi di Clavesana a Cervo per il Viaggio nella storia medievale.

Antica osteria Toe Drue, viaggio nel gusto e nella storia tra Milano e Sestri Ponente ricordando la nascita del RexNegli anni ’20 era frequentato dagli operai, ora è entrato nella guida Michelin. Il nome evoca antichi legami con la Lombardia e le Cinque Giornate del 1848 ... ilsecoloxix.it

Giochi 2026 – Il viaggio del tempo: il nuovo documentario presentato dal Gruppo FS(Teleborsa) - Da Cortina d’Ampezzo 1956 a Roma 1960, fino a Torino 2006: tre Olimpiadi, tre momenti chiave della storia del Paese. Con Giochi 2026. Il viaggio del tempo, il documentario in tre episo ... finanza.repubblica.it

La storia dei Basin de Sundri è un viaggio nel tempo che parte dai quaderni polverosi di papà Vincenzo e arriva dritto sulle tavole di oggi. Torniamo all'800: nasce la bisciola, quel panone ricco di farina, frutta secca, noci e fichi, ma presto arriva la guerra e le - facebook.com facebook

Oggi si celebra il Giorno del Ricordo. Una giornata che chiama l’Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un’imperdonabile congiura del silenzio, dell’oblio e dell’indifferenza. Ricordiamo i martiri delle foibe e la tra x.com