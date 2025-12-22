Christmas time is here un viaggio nella musica natalizia al Miles jazz club
Dopo il grande successo nella scorsa edizione, il progetto ritorna in una nuova veste il progetto “Christmas time is here”: appuntamento al Miles jazz club il prossimo 27 dicembre.Un viaggio musicale che intreccia grandi classici come White Christmas e What Are You Doing New Year’s Eve? con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
