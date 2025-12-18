Viaggio nella storia del “Premio Lissone” e laboratori per bambini.

Scopri il fascino del Premio Lissone, un punto di riferimento nell'arte contemporanea internazionale. Attraverso un affascinante viaggio nella sua storia, esploreremo le tappe che hanno reso questa manifestazione un osservatorio privilegiato sulle tendenze più innovative. Per i più piccoli, laboratori creativi che stimolano immaginazione e curiosità, rendendo l’arte accessibile e coinvolgente per tutta la famiglia.

Un percorso guidato alla scoperta di uno degli osservatori privilegiati sull’arte contemporanea, quel Premio Lissone che per anni è stato tra le massime manifestazioni internazionali nel campo della creatività artistica e che da tempo è tornato ad accendere un faro sulle ricerche più recenti. E poi laboratori per bambini ispirati proprio ad alcune di quelle ricerche. Il tutto mentre nella Collezione Permanente del Mac sono entrati 6 nuovi gioielli frutto dell’edizione più recente del Premio. Sono le iniziative promosse dal fine settimana dal Museo d’Arte Contemporanea di Lissone. Per sabato e domenica la struttura espositiva di viale Elisa Ancona proporrà “Dal 1946 a oggi, la storia del Premio Lissone”, un ciclo di visite guidate gratuite che partirà questo weekend si ripeterà fino al 18 gennaio, sempre alle 16: sarà un’occasione per conoscere la storia di questo prestigioso premio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

