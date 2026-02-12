Viabilita’ | temporanee chiusure su A1 Milano Napoli

Questa sera sulla A1 tra Orte e Ponzano Romano sono state chiuse temporaneamente alcune corsie. Il provvedimento si è reso necessario alle 14:00 circa, a causa di lavori o altri problemi lungo la tratta. Gli automobilisti che percorrevano questa strada hanno dovuto fare attenzione e cercare percorsi alternativi per non rimanere bloccati nel traffico. La situazione resta monitorata, e si attendono aggiornamenti sulle riaperture.

Alle ore 14:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, si sono rese necessarie chiusure temporanee dei tratti autostradali compresi tra Orte e il bivio con la Diramazione di Roma nord, in direzione Roma, e tra il bivio con la Diramazione di Roma nord e Ponzano Romano, in direzione Firenze. Queste misure sono state adottate a causa di un mezzo pesante alimentato a Gnl, fermo al km 530. In questo frangente, il traffico diretto verso Firenze transita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta. Lo comunica Autostrade. Interventi sul posto e situazione attuale. In seguito all’incidente, sul luogo dell’evento sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del quinto Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

