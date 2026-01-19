Viabilita’ | su D18 diramazione Roma nord chiusure notturne immissione A1 Milano-Napoli

Per lavori di manutenzione al sottovia, sulla D18 Diramazione Roma nord, si effettueranno chiusure notturne dell’immissione sulla A1 Milano-Napoli in direzione Firenze, dalle 22:00 di martedì 20 gennaio alle 6:00 di mercoledì 21 gennaio. La misura riguarda il ramo di immissione sulla A1, per garantire la sicurezza e l’efficienza del traffico durante i lavori. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi.

Sulla D18 Diramazione Roma nord, a partire dalle 22:00 di martedì 20 gennaio fino alle 6:00 di mercoledì 21 gennaio, si procederà con la chiusura del ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, in direzione Firenze, per consentire lavori di manutenzione al sottovia. La notizia è stata comunicata da Autostrade. In alternativa, gli automobilisti possono percorrere il Grande Raccordo Anulare (Gra) e immettersi sulla A24 Roma-Teramo verso RomaTeramo, oppure sulla D19 Diramazione Roma sud per raggiungere la A1 in direzione di Firenze. Un’ulteriore opzione consiste nel percorrere la rampa dalla D18 Diramazione Roma nord che immette sulla A1 verso Napoli, uscire a Guidonia Montecelio e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Firenze. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilita’: su A1 Milano-Napoli chiusure notturne stazione di Frosinone

Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza sulla A1 Milano-Napoli, la stazione di Frosinone sarà chiusa temporaneamente. La chiusura si svolgerà dalle 22:00 di giovedì 22 gennaio alle 6:00 di venerdì 23 gennaio, interessando l’entrata verso Napoli e l’uscita in direzione Roma. Si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo conto di queste limitazioni per evitare disagi sulla tratta.

Viabilita’: A1 Milano-Napoli, chiusure notturne uscita stazione Colleferro

Per consentire lavori di ispezione e manutenzione, la stazione di Colleferro sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa durante le notti dal 12 al 15 gennaio, dalle 22:00 alle 6:00. La chiusura interessa le quattro notti consecutive per garantire la sicurezza e l’efficienza della viabilità lungo il tratto autostradale. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di consultare le segnalazioni ufficiali per aggiornamenti.

AVVISO: VIABILITA', CHIUSURA CASELLO SAN CESAREO IN USCITA Autostrade per l'Italia comunica la chiusura dello svincolo di SAN CESAREO in uscita per chi proviene da G.R.A. sulla D19 - DIRAMAZIONE ROMA SUD - dalle ore 22:00 del giorno 21/01 - facebook.com facebook

#Viabilità | #incidente | A1 Traffico Bloccato tra Ponzano Romano e Bivio A1/Diramazione Roma Nord Coda di 2 km tra Ponzano Romano e Orte Milano @Emergenza24 | #Luceverde x.com