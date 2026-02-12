Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 19 | 10

La viabilità a Roma e lungo la A1 si complica dopo un incidente che ha causato la chiusura del tratto tra Orte e Ponzano Romano. Un camion in panne al km 529 ha provocato il blocco del traffico, creando lunghe code di oltre 11 km tra Attigliano e Orte e altri 3 km tra Ponzano e Fiano verso Roma. La riparazione dei lavori rallenta il traffico e le ripercussioni si sentono anche sulla Roma Nord, con code tra Castelnuovo di Porto e il bivio per Firenze. Sul fronte urbano, sulla A24, si registrano rall

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio A1 Firenze Roma proseguono i lavori di ripristino a seguito di perdita di carico di un camion in panne al km 529 avvenuta nel primo pomeriggio al momento resta chiuso il tratto tra Orte il bivio per la diramazione Roma nord verso Roma era la stessa diramazione Ponzano Romano verso Firenze forti i disagi al traffico con per 11 km tra Attigliano e Orte e più avanti per 3 km tra Ponzano e Fiano verso Roma ripercussioni anche sulla diramazione Roma Nord con il 23 Castelnuovo di Porto il bivio per la A1 verso Firenze e ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 dove a causa di un incidente Ci sono code tra tangenziale est e Tor Cervara Verso il raccordo sullo stesso raccordo Code in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana e Roma Teramo in esterna code a tratti tra Ardeatina e Tuscolana da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi non sei della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 19:10 Approfondimenti su Roma Regione Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 19:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 19:10 Questa sera Roma registra ancora diversi rallentamenti sulla viabilità. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Roma Regione Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 09:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 20:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 18:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma Sono in corso lavori ... romadailynews.it Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com #Roma #viabilità #Atac Sabato dalle 14,30 alle 18,30 corteo tra piazza Indipendenza e piazza Barberini. La manifestazione si snoderà tra via Goito, via Cernaia, via Pastrengo, via Parigi, via Giuseppe Romita, via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Sus x.com AGGIORNAMENTO VIABILITA' STRADA PROVINCIALE 41A SAMBUCI-MANDELA Si trasmette nota della Consigliera di Città Metropolitana di Roma delegata alla Viabilità. Mobilità e Infrastrutture, Manuela Chioccia: " Sono in via di ultimazione i lavori di r - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.