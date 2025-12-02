Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 19 | 10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio e lieve miglioramento la situazione della traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra Cassia Veientana e Salaria poi code a tratti tra bufalo te Appia in esterna Ci sono code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana andiamo sulla tratto Urbano della A24 rallentamenti dalla tangenziale est fino al Raccordo in uscita da Roma sulla Roma Fiumicino Si procede a rilento tra la Colombo e viale Isacco Newton Verso il raccordo infine permangono code sulla via del mare tra i debiti e sulla Colombo 3 raccordo e via di Malafede il tutto in direzione di Ostia bene a tutto d'arianna Croci Astral infomobilità Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 19:10

Scopri altri approfondimenti

Cambia la viabilità a Roma: deviazioni e percorsi alternativi per gli automobilisti durante i lavori sulla D19 Diramazione Roma Sud - facebook.com Vai su Facebook

#Roma #viabilità Domani udienza in Vaticano, modifiche alla viabilità (da questa notte) romamobilita.it/it/node/27039 Vai su X

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 18:40 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico ancora molto intenso sulle ... Segnala romadailynews.it

Lazio, Latrofa: “Con la regia della Regione si concretizzano linee sviluppo su mobilità e infrastrutture” - Al Gazometro di Roma (Opificio 41) si è tenuta la fase conclusiva degli Stati Generali della Logistica del Lazio 2025, un evento organizzato da Lazio Innova in collaborazione con Unindus ... Da msn.com

Regione Lazio, ok all'assestamento di bilancio. In arrivo 180 milioni di euro - Il nuovo documento, che ha accolto anche diverse istanze delle opposizioni, integra risorse economiche importanti per il salvataggio e rilancio del Santa Lucia, edilizia popolare, contrasto al West ... Segnala romatoday.it

Lazio, boom di nuove imprese: la Regione è prima in Italia, il volano di Roma - È prima in Italia per tasso di crescita delle imprese e va ben oltre la media nazionale: la Regione Lazio nel rapporto Movimprese sul terzo trimestre dell'anno in corso, elaborato da Unioncamere e ... Scrive leggo.it

L’area del termovalorizzatore di Roma può diventare ad ‘alto rischio ambientale’ per la Regione Lazio - A febbraio 2024 il Comune di Albano Laziale (amministrazione a guida Pd) aveva presentato alla Regione Lazio la richiesta di istituire un'area ad alto rischio di crisi ambientale nella zona di Santa ... Lo riporta fanpage.it

Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... Segnala rainews.it