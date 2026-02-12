La viabilità a Roma e nel Lazio si fa complicata. A causa di un camion in panne al km 529 dell’A1, tra Orte e Ponzano Romano ci sono code di oltre 8 km tra Attigliano e Orte e di 6 km tra Ponzano e Fiano Romano in entrambe le direzioni. La strada rimane chiusa per i lavori di ripristino, creando forti rallentamenti anche sulla diramazione Roma Nord, con incolonnamenti tra Castelnuovo di Porto e il bivio per Firenze. Sul tratto urbano della A24, invece, si formano code tra Tonazzo e

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma Sono in corso lavori di ripristino a seguito di perdita di carico di un camion in panne al km 529 al momento resta chiuso il tratto tra Orte bivio per la diramazione Roma nord verso Roma e tra la stessa diramazione Ponzano Romano verso Firenze inevitabili le ripercussioni al traffico con code per 8 km tra Attigliano e Orte più avanti per 6 km tra Ponzano e Fiano Romano verso Roma ripercussioni anche sulla diramazione Roma Nord con incolonnamenti Castelnuovo di Porto è il bivio per la A1 in direzione Firenze ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 dove a causa di un incidente Ci sono code tra Tonazzo in la tangenziale est verso quest'ultima sullo stesso tratto Urbano rallentamenti anche in direzione opposta qui per traffico a partire da via Fiorentini fino al raccordo e Vediamo la situazione proprio sul raccordo al momento abbiamo Code in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis e Salaria è più avanti tra Nomentana e La Rustica in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e via del mare e tra Ardeatina e Tuscolana da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 18:10

La viabilità a Roma e nel Lazio resta difficile questa sera.

