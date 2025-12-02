Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico molto intenso in queste ore sulle principali strade e autostrade della Regione complice il maltempo che sta interessando gran parte della territorio vediamo allora la situazione sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si rallenta tra Roma Fiumicino Aurelia a seguire code a tratti tra Bufalotta jacchia a complicare la situazione un incidente avvenuto nei pressi dell'uscita Tiburtina in esterna code a tratti tra roma-fiumicino a Tuscolana Poi tra Prenestina e Nomentana andiamo sulla tratto Urbano della A24 dove si è da poco verificato un incidente in galleria Pittaluga Ci sono code tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo attenzione perché veicoli incidentati si trovano sulla corsia di sorpasso Dunque il traffico scorre solo sulla corsia di marcia ci spostiamo sulla Roma Fiumicino verso l'Eur si sta in fila tra via della Magliana & via del Cappellaccio Nella direzione opposta Ci sono code tra la Colombo e Viale Sacco Newton e più avanti alla del Bivio per il raccordo per chi si sposta verso Ostia si segnalano code per traffico intenso sulla via del mare tra il raccordo Vitinia e sulla Colombo 3 raccordo e via di Malafede sulla Pontina Ci sono code tra Pomezia e Aprilia verso Latina molto trafficata anche la Tiburtina code tra Sette Ville Tivoli terme nei due sensi di marcia infine attenzione per un incidente segnalato in via Casal Bianco con code tra Marco Simone Guidonia Montecelio In entrambe le direzioni è tutto per il momento dariana Crosia Astral infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

