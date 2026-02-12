Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 15 | 25

Questa mattina si registrano forti rallentamenti sulla viabilità di Roma e del Lazio. A causa di un mezzo pesante in panne al km 529 dell’A1, il tratto tra Orte e il bivio per Roma Nord è stato chiuso, causando code di 10 chilometri in direzione Roma e 5 in direzione Firenze. Sul raccordo anulare ci sono tratti con code tra Nomentana e La Rustica, mentre sulla A24 tra Carsoli e Vicovaro Mandela il traffico scorre senza grossi problemi. La polizia raccomanda prudenza, perché con l’arrivo dell’inverno,

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma a causa di un mezzo pesante in panne al km 529 è chiuso il tratto tra Orte e il bivio per la diramazione Roma nord verso Roma è tutta la stessa diramazione Ponzano Romano verso Firenze forti ripercussioni al traffico con code per 10 km in direzione Roma e di 5 chilometri sono Firenze incidente segnalato anche sulla A24 roma-teramo tra Carsoli e Vicovaro Mandela verso Roma incidente che al momento non crea disagi alla circolazione raccomandiamo comunque prudenza ci spostiamo infine sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata interna tra le uscite Nomentana e La Rustica in esterna meteo a partire dalla Pontina fino allo svincolo per la coppia da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto.

