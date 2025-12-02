Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con una notizia che riguarda la 1 Napoli a causa di un incidente è chiuso il tratto tra Cassino e San Vittore verso Napoli al momento in direzione sud a si registrano 7 km di coda per chi proviene da Roma si consiglia di uscire a Frosinone mentre per Chi ha diretto Napoli l'entrata consigliata è quella di San Vittore andiamo ora sul raccordo anulare per traffico code a tratti in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Tuscolana in interna si rallenta tra Cassia Veientana e Salaria poi Nomentana Prenestina ci spostiamo sulla tratto Urbano della A24 rallentamenti per traffico intenso tra Togliatti e il raccordo in uscita da Roma le altre notizie il trasporto pubblico capitolino sulla linea della metropolitana proseguono i lavori di rinnovo della stazione Anagnina ancora per quattro giorni I treni limitano a Subaugusta in direzione del capolinea di Anagnina da Subaugusta Anagnina si può utilizzare la linea bus 8 e chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea Genova Roma la circolazione ora rallentata per accertamenti dell'autorità giudiziaria i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire ritardi 120 minuti possibili limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni regionali bene dariana Croce a tutto Grazie per l'attenzione A più tardi con gli aggiornamenti di Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

