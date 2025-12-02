Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 15 | 25

Romadailynews.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con una notizia che riguarda la 1 Napoli a causa di un incidente è chiuso il tratto tra Cassino e San Vittore verso Napoli al momento in direzione sud a si registrano 7 km di coda per chi proviene da Roma si consiglia di uscire a Frosinone mentre per Chi ha diretto Napoli l'entrata consigliata è quella di San Vittore andiamo ora sul raccordo anulare per traffico code a tratti in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Tuscolana in interna si rallenta tra Cassia Veientana e Salaria poi Nomentana Prenestina ci spostiamo sulla tratto Urbano della A24 rallentamenti per traffico intenso tra Togliatti e il raccordo in uscita da Roma le altre notizie il trasporto pubblico capitolino sulla linea della metropolitana proseguono i lavori di rinnovo della stazione Anagnina ancora per quattro giorni I treni limitano a Subaugusta in direzione del capolinea di Anagnina da Subaugusta Anagnina si può utilizzare la linea bus 8 e chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea Genova Roma la circolazione ora rallentata per accertamenti dell'autorità giudiziaria i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire ritardi 120 minuti possibili limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni regionali bene dariana Croce a tutto Grazie per l'attenzione A più tardi con gli aggiornamenti di Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 02 12 2025 ore 15 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 15:25

Altre letture consigliate

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 15:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con una notizia che riguarda la ... Da romadailynews.it

Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio