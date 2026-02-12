Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 07 | 25

Da questa mattina, le strade di Roma sono molte caotiche a causa delle piogge e del traffico intenso. Il raccordo anulare registra rallentamenti tra le uscite Casilina e Appia in direzione centro, mentre in uscita si percorre con difficoltà all’altezza di via Tiburtina. La Salaria è congestionata tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali, e anche la Flaminia rallenta tra il raccordo e via dei Due Punti. Chi viaggia verso il centro della città trova code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano. La Protezione

Astral infomobilità Buongiorno ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risveglio sotto la pioggia sui fiori centro-settentrionale ancora per tutta la mattinata di oggi come diramato dalla Protezione Civile da codice giallo sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale abbiamo con il raccordo anulare per traffico intenso in interna quote tra le uscite Casilina Appia mentre in esterna si rallenta all'altezza della via Tiburtina ci spostiamo sulla Salaria file tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali sulla via Flaminia da raccordo anulare a via dei due punti in entrambi i casi verso il centro passiamo nel quadrante sud della capitale per chi viaggia verso la capitale sulla statale Pontina traffico rallentato con code tra Pomezia Castel Romano tutto Grazie raccordo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

