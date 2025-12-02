Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete viaria del territorio a complicare la situazione maltempo a tal proposito prudenza Per allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio la giornata di oggi è caratterizzata da piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale su tutto il territorio regionale ad eccezione dei settori nord-orientali prendiamo il traffico a Roma sul Raccordo Anulare in interna fila è tra l'uscita e casa linea piano esterna si rallenta dalla Salaria alla cassa Ventana poi da Casal del Marmo a Pescaccio Roma Ostiense e code a tratti dalla Prenestina da Nomentana sulle diramazioni nord e sud Cod rispettivamente da Settebagni e da Tor Vergata nei due casi fino al Raccordo Anulare e verso quest'ultimo incolonnamenti in poi sul Urbano della Roma Teramo da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro Si procede a rilento sulla Roma Fiumicino Dal raccordo anulare a via del Cappellaccio verso l'Eur chiamo sguardo le consolari code sull'Aurelia qui anche per Malagrotta via Aurelia Antica per traffico file sulla Cassia e sulla Flaminia nell'ordine tra la storta e Tomba di Nerone e da Labaro a via Tuscia tutto ricordiamo direzione centro da Gina Pandolfo ne Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 07:25