Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 12 | 25

Da questa mattina il traffico a Roma resta congestionato per via di un incidente in carreggiata interna che si è risolto solo di recente. Le code si sono spostate tra le uscite Cassia-Veientana e Salaria in esterna, con rallentamenti anche tra via del Mare Pontina e le uscite Ardeatina e Roma Sud. La situazione peggiora con il maltempo, che ha portato grandine e allerta gialla della Protezione Civile. Per il momento, anche lo stadio Olimpico registra code in entrata e in uscita a causa del match tra Italia e Scozia, previsto alle

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso l'incidente in carreggiata interna ora code per traffico intenso tra le uscite Cassia Veientana e Salaria in esterna rallentamenti tra le uscite via del Mare Pontina più avanti tra Ardeatina e la diramazione Roma Sud Vai sul tratto Urbano della Roma Teramo code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro nel senso opposto si rallenta tratto gli atti e Tor Cervara code sulla diramazione Roma nord all'altezza di 7 anni per la presenza di grandine una situazione legata a maltempo che sta interessando la regione la Protezione Civile del Lazio e infatti diramato un allerta meteo gialla con precipitazioni previste da isolate a Sparse anche in forma di rovescio raccomandiamo Dunque massima prudenza alla guida in chiusura gli eventi sportivi nella capitale ha lo stadio Olimpico di Roma torna oggi il rugby con il torneo Sei Nazioni alle ore 15:10 si svolge fatti il match tra Italia e Scozia possibili Dunque ripercussioni sul traffico nella zona del Foro Italico durante le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori la Martina Cristina e altra l'infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 12:25 Approfondimenti su Roma Regione Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 07:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 07:25 Da oggi i lavori di riqualificazione alle pensiline della stazione di Porta San Paolo interrompono la circolazione tra Porta San Paolo e Magliana, in orario 11-16:30, fino al 20 febbraio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Roma Regione Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si è scorrevole senza ... romadailynews.it Traffico Lazio del 04-02-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale più intenso Come di consueto in queste ore a Roma sul Raccordo ... romadailynews.it #Roma #viabilità #Atac Oggi le metropolitane seguono l’orario prolungato, con le ultime corse dai capolinea all’1,30 di notte. x.com Aggiornamento viabilità - Via Roma Nella mattinata di domani, venerdì 6 febbraio, è prevista la riapertura di Via Roma in entrambi i sensi di circolazione. La misura resterà in vigore in attesa del completamento dei lavori nell’area di accesso al distributore E facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.