Viabilità Belpasso e Ramacca modifiche temporanee alla circolazione sulla Sp74 II

Da oggi e fino al 28 febbraio, la circolazione sulla Sp74II nel tratto del “3° Ponte” cambia temporaneamente. Dalle 8 alle 18, si circola a senso unico alternato, con lavori in corso che coinvolgono le due zone. I veicoli devono rispettare la segnaletica e prepararsi a possibili rallentamenti.

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’ultimazione delle indagini strutturali e dei rilievi per verificare la sicurezza delle infrastrutture Il provvedimento si rende necessario per consentire l’ultimazione delle indagini strutturali e dei rilievi per verificare la sicurezza delle infrastrutture. Nel tratto interessato saranno inoltre in vigore il limite massimo di velocità di 20 kmh; e il divieto di sorpasso. Al termine delle attività giornaliere, la segnaletica temporanea di cantiere sarà rimossa e verrà ripristinata la normale circolazione stradale. La società incaricata provvederà alla vigilanza delle operazioni, assicurando tutte le misure necessarie a tutela della pubblica e privata incolumità.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

