Arezzo | nuovo avvistamento nell’aiuola delle meraviglie
(Rubrica: Cronache dal sottobosco urbano) Arezzo continua a confermarsi capitale mondiale delle grandi tradizioni popolari, tra mercatini natalizi, luminarie e. movimenti tellurici di basso ventre. Dopo le celebri gesta documentate dall’Oritca – dalla Pisciata Artistica di Via Guido Monaco ¹ alla consacrazione ufficiale di Arezzo Capitale del Cacone Libero ², passando per il Polacco Col Buco ³ e l’ Uomo-che-la-Feci-l’Aiuola-è-mia di Saione? – ecco emergere un nuovo capitolo della saga. Stavolta lo scenario è Campo di Marte. Nella foto si vede un signore impegnato in una posizione tecnicamente definita “premonitòria”, che ricorda molto certi rituali agricoli tardo-autunnali. 🔗 Leggi su Lortica.it
