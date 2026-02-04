il sistema italia si rafforza nel golfo

Il sistema Italia rafforza i legami con il Golfo. Dopo aver consolidato le relazioni, le aziende italiane continuano a puntare su questa regione, cercando nuove opportunità di business. I rappresentanti italiani sono già al lavoro per intensificare le collaborazioni e ampliare la presenza sul mercato locale. La strategia sembra funzionare, e l’Italia si prepara a rafforzare ulteriormente i rapporti con i paesi del Golfo nei prossimi mesi.

Il “sistema-Italia” ha fatto un altro importante passo per consolidare le relazioni con l’area del Golfo. Nell’Hub for Made in Italy di Italiacamp ad Abu Dhabi, nella Sky Tower di Reem Island, in concomitanza con la visita di Stato, negli Emirati Arabi Uniti, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stata siglata un’intesa industriale di ampio respiro volta a consolidare la presenza delle eccellenze produttive italiane nei Paesi del Golfo. Si tratta di un accordo operativo sottoscritto da Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, dal legal representative di Fouad Alghanim & Sons Group of Companies, da Vittorio de Pedys, presidente di Simest, e da Michele Pignotti, chief executive officer di Sace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

