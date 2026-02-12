Veterinari verso la sede unica | Scelta illogica
I veterinari dell’Ausl dell’area nord reggiana non sono d’accordo con il piano di spostare tutto il servizio in un’unica sede a Correggio. Considerano la scelta illogica e poco praticabile. I sindacati, che rappresentano i lavoratori, criticano duramente questa decisione e chiedono di rivederla. La questione diventa un punto caldo tra chi gestisce l’ospedale e i professionisti sul campo.
Non piace ai sindacati il progetto di accorpamento in un’unica sede, a Correggio, del Servizio veterinario dell’Ausl dell’area nord reggiana. Questo significherebbe la chiusura della sede di Guastalla, nel cui distretto si svolge la maggior parte dell’attività dei veterinari del servizio pubblico. I sindacati Fp Cgil, Fvm e Cisl Medici si dichiarano assolutamente contrari a questa riorganizzazione, segnalando come il 72% degli allevamenti bovini e il 66% di quelli suini sono proprio nel distretto guastallese. Le organizzazioni sindacali hanno già presentato un documento di contestazione alla comunicazione dell’Ausl reggiana, evidenziando le possibili criticità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Correggio Veterinari
Studenti in corteo a Pescara Marconi chiede sede unica e palestra subito
Gli studenti del liceo Marconi di Pescara sono scesi in strada questa mattina.
La sposa!, Maggie Gyllenhaal esulta per la nomination all'Oscar di Jessie Buckley: "Era l'unica mia scelta"
Maggie Gyllenhaal esulta per la nomination di Jessie Buckley all’Oscar.
Ultime notizie su Correggio Veterinari
Argomenti discussi: Veterinari verso la sede unica: Scelta illogica.
Come diagnosticare le allergie nei cani e nei gatti Il tuo animale domestico si gratta, si lecca o starnutisce costantemente Le allergie sono più comuni di quanto si pensi e ottenere la diagnosi corretta è il primo passo verso il sollievo. Ecco come i veterinari s - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.