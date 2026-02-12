Veterinari verso la sede unica | Scelta illogica

I veterinari dell’Ausl dell’area nord reggiana non sono d’accordo con il piano di spostare tutto il servizio in un’unica sede a Correggio. Considerano la scelta illogica e poco praticabile. I sindacati, che rappresentano i lavoratori, criticano duramente questa decisione e chiedono di rivederla. La questione diventa un punto caldo tra chi gestisce l’ospedale e i professionisti sul campo.

Non piace ai sindacati il progetto di accorpamento in un’unica sede, a Correggio, del Servizio veterinario dell’Ausl dell’area nord reggiana. Questo significherebbe la chiusura della sede di Guastalla, nel cui distretto si svolge la maggior parte dell’attività dei veterinari del servizio pubblico. I sindacati Fp Cgil, Fvm e Cisl Medici si dichiarano assolutamente contrari a questa riorganizzazione, segnalando come il 72% degli allevamenti bovini e il 66% di quelli suini sono proprio nel distretto guastallese. Le organizzazioni sindacali hanno già presentato un documento di contestazione alla comunicazione dell’Ausl reggiana, evidenziando le possibili criticità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Veterinari verso la sede unica: "Scelta illogica" Approfondimenti su Correggio Veterinari Studenti in corteo a Pescara Marconi chiede sede unica e palestra subito Gli studenti del liceo Marconi di Pescara sono scesi in strada questa mattina. La sposa!, Maggie Gyllenhaal esulta per la nomination all'Oscar di Jessie Buckley: "Era l'unica mia scelta" Maggie Gyllenhaal esulta per la nomination di Jessie Buckley all’Oscar. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Correggio Veterinari Argomenti discussi: Veterinari verso la sede unica: Scelta illogica. Come diagnosticare le allergie nei cani e nei gatti Il tuo animale domestico si gratta, si lecca o starnutisce costantemente Le allergie sono più comuni di quanto si pensi e ottenere la diagnosi corretta è il primo passo verso il sollievo. Ecco come i veterinari s - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.