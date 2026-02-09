studenti in corteo a pescara marconi chiede sede unica e palestra subito

Gli studenti del liceo Marconi di Pescara sono scesi in strada questa mattina. Hanno organizzato un corteo pacifico tra le vie del centro, portando striscioni e chiedendo una sede unica, una palestra subito e garanzie stabili per le attività sportive e la didattica. La protesta nasce dalla frustrazione per i doppi turni e le condizioni strutturali dell’edificio, che non garantiscono più un ambiente adeguato alle esigenze degli studenti.

Pescara - Protesta pacifica tra centro cittadino e striscioni per ottenere spazi adeguati, fine dei doppi turni e garanzie strutturali stabili per didattica quotidiana e attività sportive. Questa mattina gli studenti del Liceo Marconi sono scesi in corteo per le strade del centro di Pescara, dando vita a una manifestazione pacifica con l’obiettivo di sollecitare risposte chiare alla Provincia sulla questione degli spazi scolastici. La mobilitazione nasce dopo il recente trasferimento di alcune classi e l’introduzione dei doppi turni, situazione che ha modificato l’organizzazione delle lezioni e la quotidianità degli alunni. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

Questa mattina gli studenti del liceo Marconi sono usciti in piazza per chiedere risposte chiare alla Provincia.

