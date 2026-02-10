Questa mattina si svolge un incontro ristretto tra Meloni e Merz, in vista del vertice sulla competitività dell’Unione Europea. La riunione si tiene prima del pre-summit di giovedì a Bruxelles, un segnale di un’alleanza sempre più forte tra Italia e Germania. La Francia, invece, sembra sempre più esclusa da queste discussioni chiave.

Sembra compattarsi sempre di più la nuova intesa tra Italia e Germania in seno all’Unione Europea. Ennesima prova ne è il pre-summit dell’Ue sul tema della competitività, che si svolgerà giovedì 12 febbraio fuori Bruxelles, al mattino, prima del ritiro informale dei 27 leader Ue nel pomeriggio. Meloni e Merz gli organizzatori. L’organizzazione di questo pre-summit ristretto a solo una dozzina di Paesi è stata presa in carico proprio dalla premier Giorgia Meloni e dal Cancelliere Friedrich Merz. Si tratta di un incontro ristretto tra leader “affini” (principalmente da Paesi del Nord e dell’Est Europa, come Baltici, Nordici e Paesi Bassi), con anche la presenza della Commissione europea. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Meloni e Merz pronti al vertice ristretto sulla competitività, la Francia è sempre più tagliata fuori

