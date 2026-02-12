Energia auto semplificazioni | l’agenda di Meloni per il vertice europeo

L’Italia ha portato in Europa una proposta per semplificare le regole sull’energia e le auto. Il governo Meloni punta a ridurre i costi e togliere burocrazia, anche grazie a un’intesa con l’industriale Merz. Nel documento con Germania e Belgio si chiede di mettere un freno alle complicazioni burocratiche e si lavora su riforme di Ets e Cbam, per aiutare le aziende a risparmiare energia e soldi.

Giorgia Meloni arriva stamattina al castello di Alden Biesen per il prevertice copresieduto con la Germania di Friedrich Merz con un elenco di proposte e un obiettivo: convincere i partner europei (17 quelli che hanno aderito all'invito, tra cui la Francia di Emmanuel Macron ) a condividere «misure concrete» su tre settori che ritiene prioritari per lo scatto europeo. Energia, automotive e semplificazioni. Il pacchetto è stato limato sino all'ultimo, ma la premier è determinata a cogliere l'opportunità dell' alleanza con i tedeschi per spingere verso soluzioni efficaci in vista del Consiglio europeo del 19-20 marzo.

