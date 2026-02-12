Ue oggi il vertice su competitività | al via pre-summit guidato da Meloni-Merz e De Wever
Oggi al castello di Alden Biesen, vicino a Maastricht, prende il via il vertice informale dell’Unione Europea sulla competitività. I leader si incontrano per discutere di questioni economiche e strategie future, con la premier Meloni, Merz e De Wever in prima fila. È un passo importante per cercare di rafforzare le imprese europee e rispondere alle sfide globali.
Al castello di Alden Biesen, non lontano da Maastricht, in Belgio va in scena oggi, 12 febbraio, il vertice informale Ue sulla competitività. L’obiettivo è quello arrivare al Consiglio europeo formale del 19 e 20 marzo con una roadmap precisa da approvare per riformare il mercato unico fino al 2028, ha spiegato ieri la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando al Parlamento europeo. A guidare le danze per ora è il duo italo-tedesco di Friedrich Merz e Giorgia Meloni, che riunirà la maggior parte dei leader europei in un prevertice attorno ad alcuni punti. I due leader, assieme al premier belga Bart de Wever, dei conservatori europei anche lui, chiedono una maggiore semplificazione normativa per ridurre gli oneri amministrativi che frenano crescita, innovazione e competitività delle imprese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Alden Biesen Maastricht
Asse Meloni-Merz, pre-summit sulla competitività in Belgio. Prove di Ue a più velocità
Questa mattina, i leader di Italia e Germania, Meloni e Merz, hanno deciso di incontrarsi prima del summit ufficiale dell’Unione europea.
Meloni e Merz pronti al vertice ristretto sulla competitività, la Francia è sempre più tagliata fuori
Questa mattina si svolge un incontro ristretto tra Meloni e Merz, in vista del vertice sulla competitività dell’Unione Europea.
Ultime notizie su Alden Biesen Maastricht
Argomenti discussi: Belgio, incontro informale dei leader Ue ad Alden Biesen: partecipanti e temi in agenda; Vertice Ue, il documento di Italia-Germania-Belgio per accelerare la competitività Ue; L’industria affonda, l’asse Meloni-Merz sfila al vertice Ue in Belgio; Ue, Meloni-Merz convocano pre summit sulla competitività.
Ue, oggi il vertice su competitività: al via pre-summit guidato da Meloni-Merz e De WeverAl castello di Alden Biesen, non lontano da Maastricht, in Belgio va in scena oggi, 12 febbraio, il vertice informale Ue sulla competitività. L'obiettivo è ... lapresse.it
Vertice Ue, da Draghi a Letta: il programma di oggiGli incontri inizieranno alle 9.30 con un pre-vertice, una riunione di coordinamento co-presieduta da Meloni e Merz ... ilsole24ore.com
Asse Roma-Berlino: il patto per la competitività tra Merz-Meloni è per la “deregulation” delle imprese. Germania e Italia incassano l’ok di Von der Leyen al “super mercato” di Draghi e Letta. Di Cosimo Caridi x.com
Buongiorno da Agorà. L’asse Meloni-Merz sbarca in Belgio. Fiducia sul DL Ucraina, scontro sui migranti. Niscemi: torna il maltempo e la paura. Commenta qui la puntata. #AgoraRai - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.