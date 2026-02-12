Ue oggi il vertice su competitività | al via pre-summit guidato da Meloni-Merz e De Wever

Oggi al castello di Alden Biesen, vicino a Maastricht, prende il via il vertice informale dell’Unione Europea sulla competitività. I leader si incontrano per discutere di questioni economiche e strategie future, con la premier Meloni, Merz e De Wever in prima fila. È un passo importante per cercare di rafforzare le imprese europee e rispondere alle sfide globali.

Al castello di Alden Biesen, non lontano da Maastricht, in Belgio va in scena oggi, 12 febbraio, il vertice informale Ue sulla competitività. L’obiettivo è quello arrivare al Consiglio europeo formale del 19 e 20 marzo con una roadmap precisa da approvare per riformare il mercato unico fino al 2028, ha spiegato ieri la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando al Parlamento europeo. A guidare le danze per ora è il duo italo-tedesco di Friedrich Merz e Giorgia Meloni, che riunirà la maggior parte dei leader europei in un prevertice attorno ad alcuni punti. I due leader, assieme al premier belga Bart de Wever, dei conservatori europei anche lui, chiedono una maggiore semplificazione normativa per ridurre gli oneri amministrativi che frenano crescita, innovazione e competitività delle imprese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Argomenti discussi: Belgio, incontro informale dei leader Ue ad Alden Biesen: partecipanti e temi in agenda; Vertice Ue, il documento di Italia-Germania-Belgio per accelerare la competitività Ue; L’industria affonda, l’asse Meloni-Merz sfila al vertice Ue in Belgio; Ue, Meloni-Merz convocano pre summit sulla competitività.

