Vertice Ue Merz | No agli eurobond

Merz annuncia che la Germania non supporterà gli eurobond. Al termine del vertice informale, il cancelliere tedesco ha chiarito di non approvare il finanziamento di progetti europei tramite questi strumenti. La posizione di Berlino si fa sentire e potrebbe influenzare le decisioni future dell’Unione.

Nel castello di Alden Biesen, in Belgio, sta andando in scena un vertice informale tra i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea.

La premier Giorgia Meloni annuncia un accordo con il leader tedesco Friedrich Merz, parlando di un

Vertice Ue, i leader divisi tra dazi, eurobond e green deal. Anche la Spagna vuole più debito comuneAl via la riunione informale dei Ventisette sulla competitività: attesi in Belgio anche Mario Draghi ed Enrico Letta. Prima del vertice informale, il pre-summit convocato da Meloni e Merz ... milanofinanza.it

Ue: Merz, no a eurobond; eccezione non diventi regolaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

"Condividiamo un sentimento di urgenza: l'Europa deve agire con chiarezza". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron accanto al cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo il pre-vertice e prima del summit dei leader Ue. #ANSA x.com