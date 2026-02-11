L’asse non regge più gli eurobond di Macron bocciati da Berlino

La proposta di Macron sugli eurobond è stata bocciata da Berlino, segnando un’altra frattura tra i paesi europei. La Germania ha messo i paletti, e l’Europa sembra sempre più incapace di trovare un fronte comune. La discussione si riaccende mentre l’Unione europea si sforza di superare le proprie divisioni e di agire in modo più efficace.

La proposta degli Eurobond di Macron è stata bocciata da Berlino, facendo saltare un’altra iniziativa tra Francia e Germania.

In un momento di forte tensione politica, Macron spinge per gli eurobond e il ‘buy european’, cercando di rafforzare l’unità del continente.

