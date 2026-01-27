Ue-India | Modi von der Leyen e Costa siglano un accordo di libero scambio

L’Unione Europea e l’India hanno firmato un accordo di libero scambio, rafforzando la cooperazione commerciale e strategica tra le due entità. Inoltre, è stato avviato un partenariato dedicato alla sicurezza e alla difesa, segnando un passo importante nelle relazioni internazionali e nelle collaborazioni multilaterali. Questa intesa mira a favorire lo sviluppo economico e a consolidare i rapporti tra le parti.

L’Unione Europea e l’India hanno raggiunto un Accordo di libero scambio e avviato un Partenariato per la sicurezza e la difesa. Si tratta di uno dei partenariati più significativi del XXI secolo che il primo ministro indiano Modi, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea U rsula von der Leyen hanno festeggiato stingendosi la mano e con la consueta foto di rito. Il Partenariato UE-India per la Sicurezza e la Difesa consente una più stretta cooperazione e iniziative congiunte su priorità condivise come la sicurezza marittima, la non proliferazione e il disarmo, lo spazio, la lotta alle minacce informatiche e ibride e l’antiterrorismo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

