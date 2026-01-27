L’Unione Europea e l’India hanno firmato un accordo di libero scambio, rafforzando la cooperazione commerciale e strategica tra le due entità. Inoltre, è stato avviato un partenariato dedicato alla sicurezza e alla difesa, segnando un passo importante nelle relazioni internazionali e nelle collaborazioni multilaterali. Questa intesa mira a favorire lo sviluppo economico e a consolidare i rapporti tra le parti.

L’Unione Europea e l’India hanno raggiunto un Accordo di libero scambio e avviato un Partenariato per la sicurezza e la difesa. Si tratta di uno dei partenariati più significativi del XXI secolo che il primo ministro indiano Modi, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea U rsula von der Leyen hanno festeggiato stingendosi la mano e con la consueta foto di rito. Il Partenariato UE-India per la Sicurezza e la Difesa consente una più stretta cooperazione e iniziative congiunte su priorità condivise come la sicurezza marittima, la non proliferazione e il disarmo, lo spazio, la lotta alle minacce informatiche e ibride e l’antiterrorismo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ue-India: Modi, von der Leyen e Costa siglano un accordo di libero scambio

Approfondimenti su Ue India

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato su X un accordo di libero scambio con l’India.

L’accordo di libero scambio tra Unione europea e India rappresenta un passo importante nelle relazioni economiche tra le due realtà.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ue India

Argomenti discussi: Ue e India verso l'accordo commerciale: possibile taglio dei dazi su auto, vino e olio; Ue-India: cosa prevede l’accordo, dai dazi sulle auto all’industria della difesa; DAZI: India e Ue firmano storico accordo commerciale, dicono Modi, von der Leyen Da Reuters; Accordo Ue-India: oggi la storica firma a Nuova Delhi. Modi: Pari a un quarto del Pil mondiale.

I leader europei da Modi: Ue e India firmano mega accordo commercialeNuova Delhi 27 gen. (askanews) - India e Unione Europea hanno formalizzato un importante accordo commerciale dopo vent'anni di negoziati. I leader europei, Ursula von der Leyen e Antonio Costa, sono s ... libero.it

Ue-India: Modi, von der Leyen e Costa siglano un accordo di libero scambio(LaPresse) L'Unione Europea e l'India hanno raggiunto un Accordo di libero scambio e avviato un Partenariato per la sicurezza e la difesa. Si ... stream24.ilsole24ore.com

Unione europea e l' #India firmano l' #accordo di libero #scambio dopo negoziati che duravano 20 anni. "L'accordo degli accordi", dice von der Leyen: "Abbiamo creato una zona commerciale per 2 miliardi di persone". "Accordo storico", commenta Modi. x.com

Merz vede Modi e auspica la firma dell’accordo di libero scambio il 27 gennaio. Secondo uno studio di Bruxelles nel migliore dei casi il Pil europeo salirà dello 0,2%, quello indiano dell’1%. Altra mazzata in arrivo per gli agricoltori, guai pure per il tessile. - facebook.com facebook