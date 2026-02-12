Mario Bortolazzi, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Dance City4You in vista della partita di domani sera contro il Pisa. “Serve una vittoria”, ha detto, “per rendere più difficile la vita all’Inter”. La sfida si avvicina e i rossoneri sono chiamati a rispondere sul campo, sperando di ottenere i tre punti che potrebbero cambiare gli equilibri in classifica.

Manca sempre meno a Pisa-Milan, match valido per la 25ª giornata di Serie A in programma domani sera alle 20:45. La sfida della 'Cetilar Arena' rappresenta un crocevia importante per la stagione dei rossoneri, che hanno bisogno di una vittoria per rimanere in scia dell'Inter. Il club toscano è ultimo in classifica, eppure, la partita di andata è terminata in pareggio. La squadra di Allegri ha perso troppi punti contro le squadre della parte destra della classifica, l'incontro di domani può essere l'occasione giusta per interrompere questo trend. Sulla partita di domani si è espresso anche Mario Bortolazzi, ex centrocampista del Milan dal 1987 al 1988. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Pisa-Milan, Bortolazzi: “Serve una vittoria per rendere la vita difficile all’Inter”

